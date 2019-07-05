Появилось видео задержания укравшей ₽20 млн из банка кассира

МВД России опубликовало видео задержания кассира банка, подозреваемой в хищении более 20 млн руб. из банка в башкирском Салавате. Ее задержали на съемной квартире в Казани.

Местонахождение похищенных денег устанавливается. В отношении женщины возбуждено дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).

Видео: МВД

О пропаже 20 млн руб. из кассы банка в Салавате (Башкирия) стало известно в конце мая. По данным СМИ, речь идет о 36-летнем кассире Россельхозбанка Луизе Хайруллиной, которая вынесла деньги в сумке. С заявлением в полицию обратился ее отец. У родных провели обыски, однако похищенных средств не обнаружили.

Хайруллина скрывалась в съемной квартире в Казани вместе с супругом и двумя несовершеннолетними детьми. Заочно суд определил ей меру пресечения в виде ареста.