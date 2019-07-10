Саакашвили назвал «бандитской пропагандой» сообщения о травме одесситки

Бывший губернатор Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили назвал «бандитской пропагандой» сообщения о том, что он ударил пенсионерку и сломал ей руку. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Эта женщина выбежала из суда вслед за нами, выкрикивая протрухановские лозунги, и требовала, как и остальные проплаченные [мэром города Геннадием] Трухановым, чтобы мы убирались из Одессы, при этом очень агрессивно размахивая обеими руками, которые никак не выглядели сломанными. Вот так примитивно работает бандитская пропаганда», — написал политик.

Местное издание Odessit.ua 9 июля сообщило, что во время потасовки у здания, где проходили слушания по делу мэра города Геннадия Труханова, пострадала пенсионерка. По данным портала, во время столкновений Саакашвили ударил пожилую одесситку и сломал ей руку. Отмечается, что женщину госпитализировали в Еврейскую больницу (ГКБ 1) Одессы.

Труханов проходил фигурантом по делу о продаже завода «Краян». Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняло его в том, что мэрия купила здание завода по многократно завышенной цене. Его оправдали, не обнаружив следов хищения и превышения полномочий.