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Евро/Рубль ₽74,73 (+4,23%) прогноз Citigroup к 18.09.19
Facebook $245 (+29,88%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.20
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Саакашвили пригрозил мэру Одессы тюрьмой и «антикоррупционным спецназом»

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили пригрозил градоначальнику Одессы Геннадию Труханову и его окружению «антикоррупционным спецназом». Он также заявил, что будет добиваться роспуска горсовета и внеочередных выборов осенью. Видеозапись его выступления у памятника одному из основателей города Дюку Ришелье, где Саакашвили встретился со своими сторонниками, опубликована на его странице в Facebook.

По словам Саакашвили, Одессу «оккупировали средневековые бандерлоги». Он пояснил, что имеет в виду Труханова и его окружение. Саакашвили спросил публику о том, «кто еще посадит этих мафиози». Он добавил, что вернулся в страну, потому что «Труханов должен сесть».

Ближе к концу речи Саакашвили показал наручники, которые, по его мнению, заслуживает Труханов. Он отметил также, что однажды на него самого надели наручники и с тех пор экс-губернатор сохранил их в качестве «сувенира», который «понадобится в будущем».

Как отмечает местное издание Timer, на встречу с Саакашвили пришли около 200 человек. Сам он опоздал на 30 минут. В конце выступления экс-губернатор пошел к зданию горсовета — «месту преступления» — и обтянул его колонны красно-белой лентой.

Саакашвили возглавлял Одесскую область с 2015 года. Губернатором его назначил бывший президент Петр Порошенко. В 2016 году он уволил Саакашвили, заявив, что тот не только не выполнил обещания по развитию региона, но и ухудшил показатели. Также Саакашвили лишили украинского паспорта.

Саакашвили вернулся в конце мая на Украину, после того как новым президентом стал Владимир Зеленский. По распоряжению нового президента, отменившего указ Порошенко, Саакашвили вернули гражданство Украины.

Теги: Михаил Саакашвили, Одесса, Украина
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