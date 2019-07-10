Украина с начала года не впустила в страну более 4 тыс. россиян

Украина с начала года не впустила в страну более 4 тыс. россиян

Государственная пограничная служба Украины с начала 2019 года отказала во въезде более 4,5 тыс. россиян. Об этом сообщил начальник отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Андрей Демченко, передает УНН.

«Если брать позапрошлые сутки [8 июля], то в пропуске через государственную границу было отказано 29 гражданам России», — уточнил он. По его словам, за полгода на Украину въехали порядка 620 тыс. россиян.

В марте в Госпогранслужбе Украины сообщили, что российские пограничники с начала 2019 года не пропустили на территорию страны почти 100 украинских граждан.

В прошлом году украинские пограничники также отказали во въезде 6,5 тыс. граждан России. Причинами недопуска стали неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания и нарушение законодательства по посещению Крыма.