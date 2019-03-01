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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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Украинский кризис ,  
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В Киеве заявили о недопуске в Россию почти 100 украинцев с начала года

Российские пограничники с начала 2019 года не пропустили на территорию страны почти 100 украинских граждан. Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает «Интерфакс-Украина».

«Но это без учета еще около 90 автомобилей, которые завернули на «Гоптовке» (пограничный пункт пропуска в Харьковской области. — РБК) где-то недели три назад», — рассказал он.

Ранее на брифинге 28 февраля Слободян объявил, что на территорию Украины с начала года не пустили около 1,5 тыс. россиян.

Общество
Погранслужба Украины сообщила о сложностях с въездом в Россию

В прошлом году, по словам Слободяна, украинские пограничники отказали во въезде 6,5 тыс. гражданам России. Причинами недопуска в страну стали неподтверждение цели поездки, превышение срока пребывания во время предыдущих поездок и нарушение украинского законодательства относительно посещения Крыма.

В конце ноября 2018 года на Украине ввели военное положение из-за инцидента с участием российских и украинских кораблей в Керченском проливе. Срок его действия был рассчитан на 30 дней (до 26 декабря). Тогда украинский президент Петр Порошенко объявил об ограничении прав россиян на время действия положения. В частности, в страну был ограничен въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.
 

Теги: Госпогранслужба Украины, отказ во въезде
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