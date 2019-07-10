Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области, зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирину Гехт. Трансляция заседания опубликована в Twitter верхней палаты парламента.

Гехт займет должность первого заместителя губернатора Челябинской области, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Как отмечает «РИА Новости», она будет курировать социальную политику.

Накануне Гехт заявила о своей отставке, попросив Совфед освободить ее от занимаемой должности 10 июля.

В июне член верхней палаты российского парламента и еще два источника в аппарате Совфеда сообщили РБК, что после региональных выборов, которые назначены на 8 июля, уйдут не менее девяти сенаторов. Собеседники в том числе называли Гехт. Сама сенатор подтвердила тогда РБК свой уход из Совета Федерации.

