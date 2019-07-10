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BRENT $76 (+18,21%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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Совфед досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области

Совет Федерации досрочно прекратил полномочия сенатора от Челябинской области, зампреда комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ирину Гехт. Трансляция заседания опубликована в Twitter верхней палаты парламента.

Гехт займет должность первого заместителя губернатора Челябинской области, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Как отмечает «РИА Новости», она будет курировать социальную политику.

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Накануне Гехт заявила о своей отставке, попросив Совфед освободить ее от занимаемой должности 10 июля.

В июне член верхней палаты российского парламента и еще два источника в аппарате Совфеда сообщили РБК, что после региональных выборов, которые назначены на 8 июля, уйдут не менее девяти сенаторов. Собеседники в том числе называли Гехт. Сама сенатор подтвердила тогда РБК свой уход из Совета Федерации.
 

Теги: Совет Федерации, досрочное освобождение, сенатор, Челябинская область
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