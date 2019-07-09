Сенатор от Челябинской области подала заявление о сложении полномочий

О планах покинуть Совет Федерации Ирина Гехт рассказывала в начале июня. По данным источников РБК, к осени верхнюю палату парламента должны покинуть еще восемь сенаторов

Ирина Гехт (Фото: Станислав Красильников / ТАСС)

Сенатор от Челябинской области, зампред комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации Ирина Гехт подала заявление о досрочном сложении полномочий. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на зампреда комитета по регламенту верхней палаты парламента Сергея Мамедова.

«Гехт подала заявление о сложении полномочий», — сказал он.

Глава комитета по регламенту и организации парламентской деятельности Совфеда Вячеслав Тимченко на заседании во вторник заявил, что ему поступило соответствующее заявление от Гехт, в котором она попросила освободить ее от занимаемой должности с 10 июля.

«Ирина Альфредовна планирует перейти на работу в органы исполнительной власти», — добавил он (цитата по ТАСС).

Позже в разговоре с агентством «РИА Новости» Гехт уточнила, что планирует вернуться в свой регион и занять там пост первого вице-губернатора по социальной политике.