СМИ узнали о планах создать в России скоростные турбоперекрестки

Проект ПНСТ также предполагает нанесение менее скользкой дорожной разметки на улицах с ограничением скорости в 20–40 км/ч, установку датчиков движения на зебрах и сужение проезжей части перед переходами.

Также запланирована установка светофоров квадратной формы: лампа будет занимать всю площадь красной, желтой или зеленой секции. «Люди ориентируются не на форму светящихся секций, а на цвет. Предлагается увеличить площадь свечения, сделав регулировщик более заметным», –– отметил Шумский.

На светофорах могут появится и новые элементы: стрелки с указанием направления движения и возможности разворота, сигнал «красный крест» о запрете движения встречного потока и секция «идущий человек».

По данным «Известий», проект будет находиться на общественном обсуждении до середины августа. Обычно ПНСТ тестируют три года, дорабатывая его до ГОСТа.

В июне 2018 года Росстандарт предложил создавать рядом с домами приподнятые пешеходные переходы по аналогии с лежачими полицейскими. Новые переходы предлагалось поднять на 10 см над уровнем проезжей части.