СМИ узнали о планах создать в России скоростные турбоперекрестки

На российских дорогах могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект предварительного национального стандарта (ПНСТ).
Уточняется, что документ подготовлен Росстандартом при участии Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД).
На перекрестках предлагают размещать специальную разметку, подсказывающую водителям наиболее удобную траекторию движения по кольцу. Предполагается, что нововведение снизит аварийность и повысит пропускную способность на 20–30%.
Первый такой перекресток может появиться в Москве на пересечении улиц Красного маяка и Чертановской в 2019 году, заявил глава технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Он напомнил, что в столице уже есть «вафельная» разметка и диагональные пешеходные переходы.