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НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
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СМИ узнали о планах создать в России скоростные турбоперекрестки

На российских дорогах могут появиться скоростные турбоперекрестки и светофоры с квадратными секциями вместо круглых. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на проект предварительного национального стандарта (ПНСТ).

Уточняется, что документ подготовлен Росстандартом при участии Центра организации дорожного движения столицы (ЦОДД). 

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На перекрестках предлагают размещать специальную разметку, подсказывающую водителям наиболее удобную траекторию движения по кольцу. Предполагается, что нововведение снизит аварийность и повысит пропускную способность на 20–30%. 

Первый такой перекресток может появиться в Москве на пересечении улиц Красного маяка и Чертановской в 2019 году, заявил глава технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский. Он напомнил, что в столице уже есть «вафельная» разметка и диагональные пешеходные переходы. 

Проект ПНСТ также предполагает нанесение менее скользкой дорожной разметки на улицах с ограничением скорости в 20–40 км/ч, установку датчиков движения на зебрах и сужение проезжей части перед переходами. 

Также запланирована установка светофоров квадратной формы: лампа будет занимать всю площадь красной, желтой или зеленой секции. «Люди ориентируются не на форму светящихся секций, а на цвет. Предлагается увеличить площадь свечения, сделав регулировщик более заметным», –– отметил Шумский.

На светофорах могут появится и новые элементы: стрелки с указанием направления движения и возможности разворота, сигнал «красный крест» о запрете движения встречного потока и секция «идущий человек». 

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По данным «Известий», проект будет находиться на общественном обсуждении до середины августа. Обычно ПНСТ тестируют три года, дорабатывая его до ГОСТа.

В июне 2018 года Росстандарт предложил создавать рядом с домами приподнятые пешеходные переходы по аналогии с лежачими полицейскими. Новые переходы предлагалось поднять на 10 см над уровнем проезжей части. 

Теги: «Известия», Росстандарт, дороги
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