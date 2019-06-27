На двух зебрах в Москве появились картонные фигуры c супергероем

На двух зебрах в Москве появились картонные фигуры c супергероем

Предупреждающие картонные фигуры с надписью «Не спеши. Посмотри по сторонам» появились на двух пешеходных переходах в Москве. Об этом РБК сообщили в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Мы решили нетривиально подойти к привлечению внимания горожан к поведению на дорогах, установив наших говорящих «коллег» на зебрах», — говорится в сообщении организации. Фотографии с фигурами ЦОДД разместил в Twitter. На них изображен мужчина в фуражке ЦОДДа и плаще супергероя из комиксов.

Макеты установлены на улице Красноармейской, 5 (САО) и Плющихе, 39 (ЦАО). Фигуры со светоотражающими элементами закреплены на стойках дорожных знаков и не мешают ни пешеходам, ни автомобилистам.

«Наша работа напрямую связана с безопасностью на дорогах. Мы реализуем наши планы по установке светофоров и камер, островков безопасности, снижения скорости в тех местах, где повышена аварийность», — добавили в ЦОДДе.