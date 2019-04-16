«Автонет» опроверг сообщения о введении платных перекрестков

Информация о внедрении платных перекрестков, которая появилась в СМИ, не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе национальной технологической инициативы «Автонет».

«В настоящий момент экспертных дискуссий по данному вопросу не проводится», — подчеркнули в «Автонете».

Представитель Минтранса также уточнил РБК, что с ведомством вопрос платных перекрестков не обсуждался.

Ранее «РИА Новости» со ссылкой на неназванного представителя «Автонета» писало, что в 2020 году власти страны в рамках проекта «Умный город» планируют провести эксперимент по введению платных перекрестков в одном из российских городов. Собеседник агентства утверждал, что плата за проезд перекрестка или участка дороги в определенные часы позволит решить проблему пробок в России.​