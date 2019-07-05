В лагере в Ленинградской области произошла вспышка сальмонеллеза

В детском оздоровительном лагере «Восход» в деревне Мерево Ленинградской области произошло массовое заболевание сальмонеллезом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

По данным ведомства, у восьми детей медики диагностировали инфекционное заболевание. Предварительно, в сыром мясе курицы была обнаружена сальмонелла. Все продукты были изъяты, исследования продолжаются. Среди работников столовой заболевших нет.

Как сообщили «Фонтанке» в комитете по образованию Петербурга, всего с 29 июня по 2 июля на плохое самочувствие пожаловались 13 воспитанников лагеря, четыре их них были госпитализированы, остальных забрали родители.

«На данный момент из больницы все дети выписаны, в лагере также нет детей с признаками заболевания», – рассказали в комитете.

В марте СК возбудил уголовное дело по факту пищевого отравления детей из пяти детсадов в Володарском районе Брянска. Причиной стали кефир и сметана, в которых были обнаружены бактерии кишечной палочки.