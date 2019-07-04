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На Камчатке пассажирский автобус сбил четырех человек

В Петропавловске-Камчатском пассажирский автобус совершил наезд на четырех человек, в результате чего погибла несовершеннолетняя девушка. Об этом сообщает местное агентство КамИНФОРМ со ссылкой на ГИБДД УМВД России по Камчатскому краю.

По данным Госавтоинспекции, автобус, двигаясь по маршруту, проскочил остановку, выехал на пешеходную дорожку и двигался по ней 200 м. В результате он наехал на четырех людей, включая двух 14-летних подростков.

Девушка скончалась на месте от полученных травм, второго несовершеннолетнего доставили в реанимацию. Еще двое взрослых с травмами были доставлены в городскую больницу и травмпункт.

По предварительным данным медработников, водитель автобуса мог потерять контроль за транспортным средством из-за гипертонического криза. В настоящий момент он находится в больнице.

Глава Камчатки Владимир Илюхин провел совещание после ДТП и распорядился оказать помощь семье погибшей и пострадавшим. Илюхин также поручил выяснить все обстоятельства аварии, после чего он пообещал принять соответствующие решения, включая кадровые.

В конце июня в приморском Партизанске в результате столкновения пассажирского автобуса и легкового автомобиля погиб человек, пострадали два пассажира легкового автомобиля и шесть пассажиров автобуса.

Теги: Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Автобус, наезд на людей
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