МВД России ужесточило проверки иностранных водителей автобусов

МВД России усилило контроль за пассажирскими перевозками, в том числе за профессиональными навыками иностранных водителей автобусов. Об этом сообщил первый замглавы МВД Александр Горовой, передает ТАСС.

«Мы достаточно серьезно усилили контроль за пассажирскими перевозками в плане водителей», — заметил Горовой. По его словам, в России есть населенные пункты, где 70% водителей — иностранцы. «Безусловно, уровень их знаний и навыков надо жестко проверять», — отметил он.

МВД продолжает жестко контролировать проведение техосмотров автобусов, поскольку на дорогах по-прежнему остается много старых небезопасных транспортных средств, отметили в ведомстве.

Горовой подчеркнул, что МВД необходим доступ к базам данных Минздрава для того, чтобы установить, имеет ли право водитель заниматься пассажирскими перевозками. МВД уже внесло законопроект о предоставлении Минздравом данных об автомобилистах. При этом он заявил, что МВД не пытается таким образом нарушить принцип медицинской тайны.