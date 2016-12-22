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ГА ООН приняла проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма
Политика, 01:16
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ГА ООН приняла проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) в понедельник приняла проект российской резолюции по устранению расизма и борьбе с героизацией нацизма, трансляция голосования велась на сайте ООН.

В поддержку документа выступили 129 стран, еще 54 воздержались от участия в голосовании, против проголосовали два государства — США и Украина.

В проекте резолюции предлагается выразить обеспокоенность распространением в мире экстремистских движений и политических партий. Кроме того, в нем говорится о том, что любое проявление героизации нацистского движения и экс-членов «Ваффен СС» вызывает глубокую обеспокоенность ООН.

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В связи с этим Москва призывает к всеобщей ратификации международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Документ был одобрен третьим комитетом ООН в середине ноября, против него тогда также проголосовали США и Украина.

Теги: Генассамблея ООН , борьба с героизацией нацизма
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