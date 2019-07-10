Россия инициировала в ВТО спор с США о демпинговых пошлинах на сталь

Россия инициировала в ВТО спор с США о демпинговых пошлинах на сталь

Россия во Всемирной торговой организации (ВТО) инициировала спор с США, касающийся американских антидемпинговых пошлин в отношении российской горячекатаной стали. Об этом сообщается на сайте ВТО.

«Российская Федерация обратилась в ВТО с просьбой провести консультации с Соединенными Штатами по поводу продолжающегося применения антидемпинговых пошлин США на импорт углеродистой стали из России. Запрос был разослан членам ВТО 9 июля», — говорится в сообщении.

Российская сторона считает, что рассматриваемые меры не соответствуют соглашениям ВТО.

Как утверждается в письме российской делегации, опубликованном на сайте ВТО, принятые США меры «сводят на нет или ухудшают выгоды, получаемые Россией, прямо или косвенно, от данного соглашения». В обращении также указывается, что российская сторона оставляет за собой право «поднять дополнительные фактические или юридические вопросы и обратиться к дополнительным мерам и запросам», касающимся этой проблемы.

Российская делегация ожидает получить ответ от американской стороны, чтобы назначить дату проведения консультаций, которая будет устраивать обе стороны.

В марте текущего года Россия инициировала разбирательство по спору с ЕС в ВТО из-за антидемпинговых мер в отношении российского холодного проката. На тот момент сторонами были проведены формальные консультации, однако они не достигли успеха.