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Walmart $120 (+8,13%) прогноз Deutsche Bank к 16.05.20
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В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах

Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях. Документ опубликован в базе Рады.

«Мы уже достаточно много, вплоть до смешного, говорили о необходимости чистых рук у политиков. Хотим присоединить к этому требованию еще и потребность чистого рта», — говорится в пояснительной записке.

Депутат добавила, что украинцам исторически была чужда «примитивная грязная» брань, и отметила, что она пришла из русской культуры. По ее словам, истинно украинской бранью были такие фразы, как «а чтобы тебя беда постигла» и «как бы тебя дождь намочил!», что показывает историческую связь народа с «пантеистическим миром природы».

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Богомолец заявила, что отстаивать украинский язык и одновременно использовать брань — «предательство национальных интересов», особенно, если это делают публичные лица. Она отметила, что детей необходимо воспитывать на положительных примерах.

В законопроекте предлагается запретить использовать нецензурную брань в СМИ, на телевидении и радио. В частности, в информационных передачах и видеосюжетах. Согласно проекту, штрафы в размере 10% от размера лицензионного сбора за трансляции будут отправляться на поддержку Украинского культурного фонда.

За распространение брани в СМИ и интернете грозит штраф в размере от трех до семи необлагаемых минимумов доходов граждан, общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением 20% заработка, либо административный арест на срок до 15 суток.

Теги: Украина, нецензурная лексика, Верховная Рада
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