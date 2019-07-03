В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах

Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях. Документ опубликован в базе Рады.

«Мы уже достаточно много, вплоть до смешного, говорили о необходимости чистых рук у политиков. Хотим присоединить к этому требованию еще и потребность чистого рта», — говорится в пояснительной записке.

Депутат добавила, что украинцам исторически была чужда «примитивная грязная» брань, и отметила, что она пришла из русской культуры. По ее словам, истинно украинской бранью были такие фразы, как «а чтобы тебя беда постигла» и «как бы тебя дождь намочил!», что показывает историческую связь народа с «пантеистическим миром природы».

Богомолец заявила, что отстаивать украинский язык и одновременно использовать брань — «предательство национальных интересов», особенно, если это делают публичные лица. Она отметила, что детей необходимо воспитывать на положительных примерах.