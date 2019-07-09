Суд оправдал обвинявшегося в хищениях мэра Одессы Труханова

Малиновский районный суд Одессы оправдал мэра города Геннадия Труханова, которого антикоррупционное бюро Украины обвиняло в завладении средствами бюджета. Об этом сообщают «Украинские новости».

Политика обвиняли в том, что он в числе прочих фигурантов дела завладел 92,659 млн грн из бюджета при покупке здания завода «Краян». Сделка, как полагало Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), совершалась по завышенной стоимости. Расследование против Труханова НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура завершили в мае 2018 года. По данным НАБУ, в начале 2016 года здание было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года одесская мэрия приобрела его у ООО «Девелопмент Элит» уже за 185 млн грн.

Однако суд признал недоказанным наличие умысла у обвиняемых на завладение бюджетными средствами. Не нашел суд в действиях Труханова и признаков злоупотребления служебным положением.

Геннадий Труханов стал мэром Одессы 27 мая 2014 года, набрав 43,49% голосов избирателей. 25 октября 2015 года Труханов был переизбран, получив 52,2% голосов. В связи с обвинениями в коррупции НАБУ неоднократно пыталось отстранить Труханова от власти в Одессе. В феврале 2018 года Труханова задержали в киевском аэропорту Борисполь.

В Киеве неоднократно обвиняли Труханова в потакании пророссийским активистам. В июне 2018 года группа депутатов Верховной рады Украины обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Александру Турчинову с просьбой провести заседание по ситуации в Одессе. Депутаты заявили, что в городе ведется «террор» против проукраинских активистов. Михаил Саакашвили, занимавший до конфликта с Петром Порошенко пост губернатора Одесской области, 19 июня 2019 года заявил, что будет добиваться роспуска горсовета Одессы, и пообещал посадить Труханова.