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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Политика ,  
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Мэры Харькова и Одессы создадут партию юго-востока Украины
На Украине к новым парламентским выборам должна появиться «партия мэров», лидерами которой станут градоначальники Одессы и Харькова — Кернес и Труханов. Политическая сила будет ориентироваться на электорат юго-востока Украины
Геннадий Кернес (Фото: gennadykernes / facebook)

Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов создадут новую политическую партию. Об этом Кернес объявил на своей странице в Facebook.

«Наша задача — влить новую кровь в Верховную раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым — дать этим людям инструмент решения этих проблем», — написал он.

Первым о создании новой партии сообщило издание Lb.ua со ссылкой на источники. По данным издания, партия должна будет объединить градоначальников Украины и представлять собой «условную партию мэров». Основной базой политического движения станет русскоязычный юго-восток Украины.

Труханов подтвердил изданию эту информацию: «Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах».

По данным Lb.ua, новая партия может быть создана на базе партии Труханова «Доверяй делам». Причина этого то, что для участия в новых парламентских выборах партия должна удовлетворять требованиям Минюста о длительности регистрации политических сил.

Сопредседатель депутатской группы «Видродження» в Верховной раде Виталий Хомутынник сообщил «Интерфакс-Украина», что его группа также примет участие в формировании партии. Также в создании новой политической силы примут участие некоторые депутаты от партии «Наш край» и некоторые самовыдвиженцы. По словам Хомутынника, съезд новой партии должен пройти до конца мая. Кто именно станет лидером партии, неизвестно, однако в верхнюю пятерку избирательного списка войдут и Кернес, и Труханов.

Геннадий Кернес возглавляет Харьков с 2010 года. Во время событий 2013–2014 года он осуждал ситуацию на Майдане и выступал против демонтажа памятника Ленину. В апреле 2014 года на него было совершено покушение. Неизвестный выстрелил в спину политику из снайперской винтовки. Пуля задела легкие, печень, позвоночник. Кернес остался жив, пережил несколько операций и был подключен к искусственной вентиляции легких. Лечение он проходил в Израиле. В организации покушения Кернес обвинил главу МВД Украины Арсена Авакова.

Труханов стал городским главой Одессы в мае 2014 года. До февраля 2014 года он был депутатом от Партии регионов Виктора Януковича. В период руководства Михаила Саакашвили Труханов находился в конфронтации с бывшим президентом Грузии и называл его «политическим мусором». Тот, в свою очередь, называл Труханова «просто бандитом» и обвинял в фальсификации местных выборов. Национальное антикоррупционное бюро Украины подозревало Труханова в злоупотреблении служебным положением и проводило у мэра обыски. В феврале Труханов даже был задержан в киевском аэропорту Борисполь.

Политическая позиция Труханова вызывала критику у ряда сторонников официального Киева. Так, в июне 2018 года группа депутатов Верховной рады Украины обратилась к секретарю Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александру Турчинову с просьбой провести заседание по ситуации в Одессе. Депутат Игорь Луценко заявлял, что в Одессе ведется «террор» против проукраинских активистов и Киев рискует «потерять» Одессу по сценарию Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский во время инаугурации объявил о роспуске Верховной рады. Как пояснили РБК в команде нового президента Украины, основанием для роспуска Рады является развал правящей коалиции в парламенте. С этим решением не согласен «Блок Петра Порошенко».

В команде Зеленского настаивают на том, что новые выборы в украинский парламент должны пройти в течение ближайших двух месяцев.

Автор: Георгий Тадтаев
Теги: Геннадий Кернес, Одесса, Харьков, Верховная рада
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