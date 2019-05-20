Мэры Харькова и Одессы создадут партию юго-востока Украины

На Украине к новым парламентским выборам должна появиться «партия мэров», лидерами которой станут градоначальники Одессы и Харькова — Кернес и Труханов. Политическая сила будет ориентироваться на электорат юго-востока Украины

Геннадий Кернес (Фото: gennadykernes / facebook)

Мэр Харькова Геннадий Кернес и мэр Одессы Геннадий Труханов создадут новую политическую партию. Об этом Кернес объявил на своей странице в Facebook.

«Наша задача — влить новую кровь в Верховную раду, сделать так, чтобы туда пришли люди, знающие проблемы на местах, имеющие план их решения. И наша задача с мэром Трухановым — дать этим людям инструмент решения этих проблем», — написал он.

Первым о создании новой партии сообщило издание Lb.ua со ссылкой на источники. По данным издания, партия должна будет объединить градоначальников Украины и представлять собой «условную партию мэров». Основной базой политического движения станет русскоязычный юго-восток Украины.

Труханов подтвердил изданию эту информацию: «Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах».

По данным Lb.ua, новая партия может быть создана на базе партии Труханова «Доверяй делам». Причина этого то, что для участия в новых парламентских выборах партия должна удовлетворять требованиям Минюста о длительности регистрации политических сил.