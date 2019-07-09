Путин назвал чушью влияние блогеров из России на итоги выборов в США

Какую бы точку зрения по поводу США не высказывали российские блогеры в интернете, это не могло существенно повлиять на итоги выборов в США. Такое мнение во время интервью Оливеру Стоуну высказал президент России Владимир Путин. Интервью он давал в рамках нового фильма Стоуна «В борьбе за Украину» (Revealing Ukraine), передает «РИА Новости»

«Какие бы наши блогеры, я не знаю, кто там, кто работает в интернете, как бы ни высказывали свою точку зрения по поводу ситуации в США, это не могло сыграть ключевой решающей роли. Это чушь собачья», — сказал Путин.

Он отметил, что США — огромная страна со своими внутренними проблемами, «с понимаем того, что для среднего класса за предыдущие несколько лет, десять лет, допустим, при огромном росте благосостояния правящего класса и богатых людей для среднего класса ничего не поменялось в лучшую сторону».

По словам президента, именно это обстоятельство поняли те, кто вел кампанию победившего на выборах Дональда Трампа, и сам нынешний президент. «И он отработал на этом, на этой площадке», — добавил Путин.

Российский президент также заявил, что не вмешивался в ход выборов тогда, не будет вмешиваться сейчас (следующие выборы назначены на ноябрь 2020 года. — РБК) и в будущем не собирается.