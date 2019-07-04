Путин назвал главное отличие России от США

Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera рассказал, в чем заключается главное отличие возглавляемой им страны от США. По словам главы государства, Россия не вмешивается в дела других стран в отличие от Соединенных Штатов и их союзников.

«Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран Евросоюза, ни других государств мира», — сказал президент.

Комментируя обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в американские выборы в 2016 году, Путин сказал, что подобное является верхом абсурда. «Широко известно, чем все закончилось — ничем, провалом», — отметил он.

Российский лидер добавил, что это подтвердила комиссия специального прокурора Роберта Мюллера, которая не смогла собрать реальные факты вмешательства, так как «они не существуют».