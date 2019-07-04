Путин назвал главное отличие России от США

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,32 0 EUR Бирж. 71,39 -0,03 Brent 62,99 +0,33% USD Нал. 63,84 62,25 EUR Нал. 72,32 70,25 USD ЦБ 63,50 +0,27 EUR ЦБ 71,60 +0,20 EUR/USD 1,1278 -0,0009 BTC/USD Бирж. 11 726,00 -258,00 IMOEX 2 823,95 +0,50% RTSI 1 401,52 +0,23% DJIA 26 966,00 +0,67% Nasdaq 8 170,23 +0,75%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
МТС ₽324 (+14,51%) прогноз Фридом Финанс к 31.12.19
Доллар/Рубль ₽67 (+5,81%) прогноз Альфа-Банк к 31.12.19
Татнефть ₽856,57 (+11,33%) прогноз Атон к 10.06.20
Coca-Cola $57 (+9,95%) прогноз Morgan Stanley к 01.07.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 63,5 (+0,27) Quote, 03 июл, 13:16
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 71,6 (+0,2) Quote, 03 июл, 13:16
В Краснодаре загорелся склад на площади 1,2 тыс. кв. м Общество, 08:08 «Нафтогаз» предупредил о сбое в транзите российского газа через Украину Экономика, 08:06 Эксперты сообщили о росте желания россиян продать свой бизнес Бизнес, 08:00 ФАС возбудила дело против Минобороны из-за преференций при торгах ломом Бизнес, 08:00 СМИ узнали о расследовании особо крупного мошенничества в Минобрнауки Общество, 07:43 МЧС сообщило о подтоплении еще пяти поселков в Иркутской области Общество, 07:29 Какие плюсы есть у камеры с искусственным интеллектом РБК Стиль и HUAWEI, 07:15 Путин назвал главное отличие России от США Политика, 07:15 Минтруд разрешит женщинам работать дальнобойщиками и машинистами в метро Экономика, 07:00 Путин счел преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году Политика, 06:50 В Карибском море 27 человек погибли при крушении судна для ловли омаров Общество, 06:48 В Ливане при взрыве на заправке погибли пять человек Общество, 06:10 СМИ узнали о версии с замыканием на сгоревшем в Баренцевом море аппарате Общество, 05:42 Перу разгромила Чили и второй раз в истории вышла в финал Кубка Америки Спорт, 05:25
Политика ,  
0 
Путин назвал главное отличие России от США

Президент России Владимир Путин в интервью газете Corriere della Sera рассказал, в чем заключается главное отличие возглавляемой им страны от США. По словам главы государства, Россия не вмешивается в дела других стран в отличие от Соединенных Штатов и их союзников.

«Хочу заявить предельно четко: мы не вмешивались и не собираемся вмешиваться во внутренние дела ни стран Евросоюза, ни других государств мира», — сказал президент.

Политика
Путин счел преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году

Комментируя обвинения в адрес России о якобы вмешательстве в американские выборы в 2016 году, Путин сказал, что подобное является верхом абсурда. «Широко известно, чем все закончилось — ничем, провалом», — отметил он.

Российский лидер добавил, что это подтвердила комиссия специального прокурора Роберта Мюллера, которая не смогла собрать реальные факты вмешательства, так как «они не существуют».

Теги: Владимир Путин, вмешательство
Материалы по теме
Путин назвал условия для диалога Москвы и Киева
Политика
Путин счел преждевременным вопрос об уходе из политики в 2024 году
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter