В Москве на неделю закроют девять станций красной ветки метро

В Москве на неделю закроют девять станций красной ветки метро

Участок Сокольнической линии московского метро от станции «Университет» до «Коммунарки» закроют с 13 по 20 июля включительно. Об этом сообщается на портале мэра Москвы.

В это время рабочие будут прокладывать тоннели юго-западного участка Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

На этот период запустят бесплатные компенсационные автобусы. Инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров будут ежедневно работать на станциях «Парк культуры», «Спортивная» и «Университет», а также возле закрытых станций. Они помогут пассажирам выбрать нужный маршрут и найти остановку бесплатных автобусов.

Сокольническая линия заработает в обычном режиме 21 июля с 5:30 мск.

