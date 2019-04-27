В мэрии Москвы сообщили о наполовину построенной Большой кольцевой линии

Строительство Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы завершено наполовину, пишет ТАСС со ссылкой на заявление заммэра Москвы Марата Хуснуллина.

По его словам, южный участок БКЛ готов на 18%, а полностью закончить строительство планируется к 2022 году. Хуснуллин добавил, что в строительстве станций принимают участие более 5 тыс. человек и что в июне будут запущены две новые станции — «Авиамоторная» и «Лефортово».

БКЛ — проект второй кольцевой линии метро, который после завершения строительства станет самой протяженной линией Московского метрополитена. Первый участок БКЛ «Петровский парк» — «Деловой центр» открылся в феврале 2018 года.