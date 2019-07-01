Минфин объявил «социальной проблемой» рост долговой нагрузки россиян

В Минфине согласны с министром экономики Максимом Орешкиным в том, что рост долговой нагрузки россиян становится проблемой и пора ограничивать потребительское кредитование

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В секторе необеспеченного потребительского кредитования сложилась напряженная ситуация, долговая нагрузка россиян становится социальной проблемой, заявил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

«Я считаю, что ситуация на рынке потребительского кредитования напряженная. <...> Я считаю, что [министр экономического развития Максим] Орешкин прав, когда говорит, что такие признаки есть на рынке потребкредитования — даже не столько пузыря, сколько мы переходим за критические уровни долговой нагрузки человека, и это уже становится социальной проблемой», — заявил Моисеев (цитата по ТАСС).

«Я согласен с Орешкиным, что этот рынок нужно стараться жестко ограничивать. ЦБ с этим работает. Надо посмотреть, достаточно или нет — сложно сказать», — добавил замминистра.

Ранее в июне первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что рост задолженности россиян по кредитам негативно влияет на реальные доходы граждан. «У нас большое количество потребительских кредитов у населения, и выплаты по процентам считаются как расход, и это понижает показатели реальных доходов», — подтвердил в недавнем интервью Financial Times президент Владимир Путин. По данным Росстата, только в 2018 году кредитные платежи россиян выросли на 29% (или 444 млрд руб.) после их снижения в предыдущие три года, повлияв на рост обязательных платежей, которые вычитаются из реальных доходов.