Суд освободил из-под домашнего ареста активиста «Голоса»

Московский областной суд отменил домашний арест активиста и сопредседателя движения «Голос» Романа Удота, которого обвиняли в угрозе убийством корреспондентам НТВ. Об этом РБК рассказал адвокат активиста Максим Пашков.

«Изначально избранная мера пресечения была абсурдной. Я очень рад, что Мосгорсуд, хоть и с опозданием, но это поправил. Сейчас суд проявил терпение и выдержку и самое главное, желание разораться в обстоятельствах дела», — сказал Пашков.

Однако, по словам Пашкова, Удоту запрещено находиться вне дома с 23.00 до 6.00, общаться с участниками дела и пользоваться интернетом и мобильной связью. Он также обязан являться по первым вызовам органов следствия.

Активиста задержали в конце мая. Задержание было связано с конфликтом со съемочной группой НТВ, который произошел в марте 2018 года в аэропорту Шереметьево. Корреспонденты НТВ стали снимать Удота на телефон, после чего он отобрал гаджет. Одновременно с этим он сам снимал на телефон журналистку и требовал представиться. «Вы меня достаете. Когда-нибудь я вас убью», — сказал он.