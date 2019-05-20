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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Адвокат члена совета движения «Голос» сообщил о его задержании

В Москве задержан член совета движения «Голос» Роман Удот, об этом сообщил РБК его адвокат Максим Пашков. По его данным, это связано с конфликтом Удота с журналистами НТВ.

«21 марта 2018 года у него произошел конфликт в аэропорту Шереметьево с журналистами НТВ, — рассказал адвокат. — В этот же день Удот был выпущен из полиции, никаких претензий к нему не предъявляли, он улетел за пределы России и находился там до 15 мая 2019 года».

В понедельник, 20 мая, Роман Удот был задержан сотрудниками линейного управления МВД России по Шереметьево, по информации его защитника, активист подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 119 УК РФ («Угроза убийством»).

«Журналисты компании НТВ вдруг вспомнили, что в тот момент, когда они бегали за ним по аэропорту, он угрожал их убить. Вспомнив это, они испытали страх за свою жизнь, и поняли, что угроза была реальной и они действительно ее боялись», — заявил Пашков. Он пояснил, что вместе с подзащитным он пришел на допрос к дознавателю, после чего Удот и был задержан.

О случившемся сам Удот сообщил в своем аккаунте в Facebook, пояснив, что задержан до суда.

РБК направил запрос в пресс-службу Управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В марте прошлого года, после первого задержания в связи с конфликтом с сотрудниками НТВ, активист «Голоса» написал заявление в полицию по ст. 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни. — РБК) и 138 УК РФ (нарушение тайны переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных или иных сообщений).

В свою очередь на телеканале НТВ заявляли о нападении на их сотрудников: «Неожиданную агрессию общественника вызвали вопросы журналистов Александры Мирошниченко и Эдуарда Журавлёва, в частности, о работе независимых наблюдателей на прошедших президентских выборах».

Теги: ассоциация «Голос», новости РБК
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Активиста движения «Голос» задержали в Шереметьево
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