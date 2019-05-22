Активиста «Голоса» отправили под домашний арест из-за конфликта с НТВ

Члена совета движения «Голос» Романа Удота отправили под домашний арест до 16 июня. Об этом сообщил в Facebook сопредседатель движения Григорий Мельконьянц.

Удоту запретили покидать квартиру, общаться с людьми, кроме родственников, вести переговоры.

20 мая адвокат Максим Пашков сообщил о задержании Удота в связи с конфликтом с журналистами НТВ. Его подозревают в совершении преступления по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).



Инцидент произошел в марте 2018 года в московском аэропорту Шереметьево. Журналисты НТВ стали снимать Удота на телефон, после чего он отобрал гаджет. Одновременно с этим активист «Голоса» снимал на телефон корреспондентку и требовал представиться. «Вы меня достаете. Когда-нибудь я вас убью», — говорил он.



На телеканале НТВ заявили, что Удот напал на их сотрудников, задававших вопросы «в частности, о работе независимых наблюдателей на прошедших президентских выборах».

В этот же день Удот был выпущен из полиции, никаких претензий к нему не предъявляли, и он улетел из страны. Вернулся в Россию он 15 мая.