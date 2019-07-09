В России за год от работы отстранили более 400 пилотов из-за нарушений

В России за год от работы отстранили более 400 пилотов из-за нарушений

За 2018 год от полетов из-за выявленных нарушений отстранили 425 пилотов. Об этом заявил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, передает ТАСС. Закрыты также два авиационных учебных центра, Росавиация аннулировала 160 летных свидетельств, добавили в ведомстве.

По словам Куренного, ключевым вопросом безопасности перевозок является уровень подготовки пилотов, поэтому прокуратура проверяет учебные заведения гражданской авиации. Акты по этим проверкам ведомство направило в Минтранс, Ространснадзор и Росавиацию, уточнил представитель прокуратуры.

В июне «Коммерсанту» стало известно, что дипломы пилотов Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) оказались недействительными из-за отсутствия у вуза сертификата авиационного учебного центра. По результатам проверки Генпрокуратуры у 64 выпускников ЮУрГУ аннулировали летные свидетельства, пишет издание. Летчики обратились в суды, но те отклонили иски.

Ранее генпрокурор России Юрий Чайка в связи с трагедией SS100 в Шереметьево заявил о «серьезных проблемах в авиационной отрасли». По его словам, в 2017 году от полетов были отстранены 550 пилотов и аннулировано 160 свидетельств.