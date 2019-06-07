«Коммерсантъ» узнал о проблемных дипломах десятков авиапилотов в России

Проверка Генпрокуратуры после катастрофы Ан-148 в Подмосковье выявила, что дипломы пилотов, закончивших Южно-Уральский государственный университет, оказались недействительными

Фото: Георгий Зимарев / РИА Новости

Десятки пилотов самолетов, обучавшихся в Южно-Уральском государственном университете (ЮУрГУ) и получившие свидетельства пилотов по его окончанию, лишились их и остались без работы. Прокурорская проверка, проводившаяся после катастрофы Ан-148 «Саратовский авиалиний» в Подмосковье, показала, что вуз не имел сертификата авиационного учебного центра, а также утвержденной Росавиацией программы подготовки. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Второй пилот, управлявший Ан-148, Сергей Гамбарян получил свидетельство на основе обучения ЮУрГУ 21 июня 2017 года, показали результаты проверки. Она также выявила 64 других пилота, которые получили сертификаты на основании обучения в этом же вузе. Прокуратура передала материалы в Росавиацию, которая по результатам своей проверки стала выносить приказы об аннулировании свидетельств коммерческих и линейных пилотов. Летчики в связи с действиями Росавиации обратились в суды по всей стране, но те иски отклонили.

Обучение по специальности «пилот» проводилось на аэрокосмическом факультете ЮУрГУ с тренировками в учебно-тренировочном центре «ЧелАвиа» и созданном на его базе частном профессиональном образовательном учреждении «Челябинское летное училище гражданской авиации» (ЧЛУГА). У всех трех структур отсутствовали действующие сертификаты и лицензии на право осуществления образовательной деятельности в области авиации.

По данным «Коммерсанта», сейчас в Центральном районном суде Челябинска рассматривается два иска челябинского транспортного прокурора к ЮУрГУ. По одному из них ведомство требует признать незаконной деятельность вуза по обучению на пилотов. Второй иск — о признании действительными дипломов по специальности «летная эксплуатация летательных аппаратов» с присвоением квалификации «пилот». По этим искам дипломов могут лишиться 103 выпускника ЮУрГУ, пишет издание. С 2017 года ЧЛУГА и, соответственно, ЮУрГУ не занимаются обучением пилотов. 32 выпускника 2017 года так и не получили дипломы.

В конце мая генпрокурор Юрий Чайка, выступая в Госдуме, рассказывал о «серьезных проблемах в авиационной отрасли». «В ходе надзорных проверок нами вскрывались факты неполного прохождения летным персоналом программ подготовки», — сказал Чайка, отметив, что только в 2017 году от выполнения полетов были отстранены 550 пилотов, прекращена деятельность двух авиационных учебных центров, а также аннулировано 160 летных свидетельств. Речь в основном шла о выпускниках ЮУрГУ, утверждает «Коммерсантъ».