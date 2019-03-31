ЦОДД дал рекомендации в связи с закрытием станций красной ветки метро

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) посоветовал москвичам выезжать из дома на машине до 6:30 утра из-за закрытия пяти станций Сокольнической линии метрополитена. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ведомства.​

«Завтра рабочий день. Напоминаем о закрытом до 5 апреля северном участке Сокольнической линии метро. На машине лучше выезжать до 6:30 и лучше через Ярославское шоссе и шоссе Энтузиастов, но и там будет плотно», — рассказали в ЦОДД.

Жители районов, которые прилегают к северной части Сокольнической линии, могут воспользоваться Московским центральным кольцом (МЦК), бесплатными компенсационными автобусами «КМ» и трамваем № 13, добавили в ведомстве.​

Движение метрополитена ограничивается для строительства Большой кольцевой линии метро. Всего с 30 марта по 5 апреля временно будут закрыты станции «Красносельская», «Сокольники», «Преображенская площадь», «Черкизовская» и «Бульвар Рокоссовского».