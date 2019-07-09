В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Кем Чен Ына

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,70 -0,11 EUR Бирж. 71,37 -0,31 Brent 64,56 +0,73% USD Нал. 64,24 63,18 EUR Нал. 72,04 70,94 USD ЦБ 63,87 +0,29 EUR ЦБ 71,71 +0,05 EUR/USD 1,1210 -0,0017 BTC/USD Бирж. 12 701,00 +384,00 IMOEX 2 822,55 -0,45% RTSI 1 399,55 +0,06% DJIA 26 806,14 -0,43% Nasdaq 8 098,38 -0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
BRENT $76 (+17,72%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
BRENT $76 (+17,72%) прогноз BNP Paribas к 30.09.19
НОВАТЭК ₽1 382 (+5,56%) прогноз Финам к 08.10.19
Ростелеком ₽87 (+9,16%) прогноз UBS к 01.11.19
Сбербанк ₽340 (+39,75%) прогноз ВТБ Капитал к 08.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 9 июля
USD ЦБ: 63,87 (+0,29) Quote, 08 июл, 12:14
Курс евро на 9 июля
EUR ЦБ: 71,71 (+0,05) Quote, 08 июл, 12:14
Сочное питание: как получить максимум пользы из фруктов, овощей и зелени РБК и Philips, 09:37 В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Кем Чен Ына Политика, 09:30 Собчак заступилась за Путина из-за оскорблений в эфире «Рустави 2» Политика, 09:24 Путин дал интервью Оливеру Стоуну об Украине Политика, 09:20 Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами Финансы, 09:19 Серену Уильямс оштрафовали за повреждение одного из кортов Уимблдона Спорт, 09:17 Как бы не вышло себе дороже: правила выбора консультанта на сделку Pro, 09:09 Гуляш, ретеш и Геллерт: что нельзя упустить в Будапеште РБК и ОТП Банк, 09:07 В ЛНР сообщили о стрелявшем в подчиненную украинском военном Общество, 09:07 В Samsung Pay появится кнопка быстрого доступа в «Сбербанк Онлайн» Финансы, 09:00 Глава администрации Гонконга назвала мертвым законопроект об экстрадиции Политика, 08:53 В Белоруссии назвали идеей «русского мира» иностранное расширение РПЛ Спорт, 08:51 Еще в двух районах Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров Общество, 08:42 К бегу какой сложности вы готовы. Тест РБК и Philips, 08:36
Политика ,  
0 
В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Кем Чен Ына

В Северной Корее выпустили марки, посвященные встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке. Об этом сообщается в Facebook посольства России в КНДР. 

«Надпись на марках на русском и корейском языках гласит: «На память о визите в РФ председателя ТПК, председателя госсовета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына», — говорится в сообщении. На странице дипмиссии опубликованы также фотографии марок с изображением лидеров двух стран. 

Запись в facebook пользователя Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK

Первые переговоры Путина и Ким Чен Ына состоялись в апреле во Владивостоке. В Россию лидер КНДР прибыл по приглашению российской стороны. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили, в частности, вопросы, связанные с отношениями с США и денуклеаризацией Корейского полуострова. По данным агентства ЦТАК, стороны также обсудили вопросы расширения и развития двустороннего сотрудничества стран в различных областях.

Теги: КНДР, Владимир Путин, Ким Чен Ын
Материалы по теме
В Кремле поделились впечатлениями о Ким Чен Ыне как о переговорщике
Политика
Белый дом сообщил о «теплом письме» Трампу от Ким Чен Ына
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter