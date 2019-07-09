В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Кем Чен Ына

В КНДР выпустили марки в честь встречи Путина и Кем Чен Ына

В Северной Корее выпустили марки, посвященные встрече президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивостоке. Об этом сообщается в Facebook посольства России в КНДР.

«Надпись на марках на русском и корейском языках гласит: «На память о визите в РФ председателя ТПК, председателя госсовета КНДР, верховного главнокомандующего вооруженными силами КНДР товарища Ким Чен Ына», — говорится в сообщении. На странице дипмиссии опубликованы также фотографии марок с изображением лидеров двух стран.

Запись в facebook пользователя Посольство России в КНДР / Russian Embassy in the DPRK

Первые переговоры Путина и Ким Чен Ына состоялись в апреле во Владивостоке. В Россию лидер КНДР прибыл по приглашению российской стороны. В ходе встречи лидеры двух стран обсудили, в частности, вопросы, связанные с отношениями с США и денуклеаризацией Корейского полуострова. По данным агентства ЦТАК, стороны также обсудили вопросы расширения и развития двустороннего сотрудничества стран в различных областях.