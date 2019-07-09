Сбербанк назвал страны с опасными для клиентов банкоматами

Сбербанк перечислил страны, при посещении которых россиянам следует проявлять осторожность при использовании банкоматов из-за риска скимминга. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

В их число вошли Великобритания, Индия, США, Индонезия и Канада. По данным банка, в этих странах есть риск стать жертвой скимминга — мошенничества, при котором с клавиатуры банкомата считывают пин-код, а с магнитной полосы карты — данные, которые используются при изготовлении ее копии.

В Сбербанке напомнили, что клиентам следует держать карту в надежном месте, а пин-код хранить отдельно, при вводе кода клавиатуру лучше прикрывать рукой. Необходимо также убедиться, что рядом с банкоматом нет сомнительных личностей.

В период летних отпусков количество хищений с банковских карт снижается, но растут случаи их утраты, уточнили в банке. Чем популярнее место отдыха, тем больше случаев утери карт.