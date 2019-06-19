Сбербанк заявил о победе над скиммингом в России

Кража денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров практически сведена к нулю, заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Теперь банкоматы чаще взрывают, а еще чаще деньги крадут с помощью социальной инженерии

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

За последние несколько лет в России одержана практически полная победа над скиммингом, то есть кражами денег со счетов россиян с помощью специальных устройств, устанавливаемых на банкоматах и считывающих информацию с карт клиентов. Об этом заявил, представляя исследование «Threat Zone’19. Иллюзия безопасности», заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю», — сказал Кузнецов (цитата по Banki.ru).

Зампред Сбербанка отметил, что сотрудничество банков с правоохранительными органами сделало скимминг практически бессмысленным, так как все, кто все-таки пытается использовать его, попадаются.

Скиммингом называют установку на банкомат специального устройства-скиммера, копирующего всю информацию с магнитной полосы вставленной карты — имя держателя, номер карты, срок окончания ее действия, CVV- и CVC-коды. Одновременно с этим с помощью специальной видеокамеры или накладки на клавиатуру злоумышленники выясняют пин-код карты. После этого они делали копию карты жертвы и либо снимали деньги в том же банкомате, либо расплачивались ей в магазинах.