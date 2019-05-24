Сбербанк заявил о решении проблемы с мошенничеством через терминалы

Сбербанк устранил возможность мошенничества через незавершенные операции в платежных терминалах. Об этом заявил зампред правления банка Станислав Кузнецов в кулуарах годового собрания акционеров, передает «РИА Новости».

«Мы нашли возможности, как эту ситуацию нивелировать. Этот риск полностью на сегодняшний день отсутствует», — подчеркнул Кузнецов.

По его словам, за период с осени 2018 года было зафиксировано всего несколько десятков подобных случаев.

«Коммерсантъ» 20 мая сообщил, что в России участились случаи кражи денег у граждан с использованием платежных терминалов Сбербанка. Мошенник, не вставляя карту, выбирает в терминале какую-либо операцию и затем отходит, не завершив ее. На завершение операции дается 90 секунд. Если в течение этого времени следующий клиент вставляет в терминал свою карту и вводит PIN-код, то с нее по запросу предыдущего списываются средства.