В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске

В Роструде назвали причины для отказа работнику в отпуске

В Федеральной службе по труду и занятости (Роструд) сообщили, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске, пишет «Российская газета».

В частности, положенный отпуск могут перенести на следующий календарный год (с согласия работника), если предоставление отпуска может отрицательно сказаться на ходе работы предприятия. В этом случае, как уточнили в ведомстве, отложенный отпуск работник обязан использовать не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года, за который он предоставляется.

Помимо этого работодатель имеет право отозвать сотрудника из отпуска. При этом неиспользованная часть отпуска должна быть возвращена работнику в удобное для него время в течение текущего года или же присоединена к отпуску в следующем году. В Роструде отметили, что законодательно не установлены случаи, когда работник может быть отозван из отпуска.

5 июля Роструд объяснил порядок оплаты труда работающих за отпускников. При этом в ведомстве отметили, что работодатель может заменить ушедших в отпуск работников несколькими способами.