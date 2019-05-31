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Роструд напомнил работодателям о сокращении рабочего дня при жаре в офисе

Роструд напомнил о правилах безопасности при работе в жаркую погоду. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на федеральную службу.

Согласно трудовому законодательству, работодатель должен обеспечить приемлемые условия труда, чтобы сохранить здоровье работников. В частности, он должен определить, какие проблемы могут возникнуть в его компании в случае, если на улице будет стоять жара.

Например, он должен понять, есть ли опасность теплового удара для работников или другие неприятности, которые могут быть связаны с повышением температуры воздуха в рабочем помещении. То есть одно из требований — обеспечение правильного температурного режима с помощью кондиционеров.

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Если температура воздуха выше той, которая установлена СанПиНом, то продолжительность дня должна сокращаться. Например, при температуре плюс 28,5 градуса по Цельсию рабочий день должен становиться короче на час, при плюс 29 градусах — на два часа. Если же работа связана с физическими нагрузками, то тут рабочий день сокращается уже от плюс 26,5–27,5 градуса.

Также следует не пренебрегать правом работников делать перерывы, для чего необходимо обустроить места для отдыха. Помимо этого в рабочем помещении всегда должны быть чистая питьевая вода и аптечка.

Теги: Роструд, рабочий день, условия труда, Погода
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