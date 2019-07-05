Роструд объяснил порядок оплаты труда работающих за отпускников

Федеральная служба по труду и занятости дала пояснения по оплате работы сотрудников, которые замещают ушедших в отпуск коллег. Об этом пишет «Российская газета».

В Роструде напомнили, что работодатель может заменить ушедших в отпуск работников несколькими способами. Это совмещение, когда коллеги одновременно выполняют и функции отпускника; временный перевод, когда на его должность временно переводят другого человека; и совместительство, когда на исполнение функций ушедшего в отпуск работника тратится свободное от работы время коллег.

Как совмещение, так и совместительство должны оплачиваться отдельно. При работе по совместительству продолжительность рабочего времени не должна превышать половины его месячной нормы и длиться не больше четырех часов в день. При совмещении оплата работы должна прописываться дополнительным соглашением.

Кроме того, в Роструде отметили, что работник имеет право досрочно отказаться от выполнения дополнительной работы.