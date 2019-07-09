Военные химики продезинфицируют систему водоснабжения затопленного Тулуна

Подразделения радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) начали процесс дезинфекции системы водоснабжения города Тулун, который попал в зону затопления во время паводка в Иркутской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

«Военные специалисты продезинфицируют внутренние и наружные поверхности двух насосных станций, станцию обезжелезивания, здания хлораторной и котельной — всего около 1200 кв. м», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что военные совместно с городским центром гигиены и эпидемиологии уже провели дезинфекция двух скважин водозабора. Помимо этого подразделения РХБЗ приступили к дезинфекции дворовых территорий, а также начали откачивать воду из подвальных помещений жилых домов.

Паводок в Иркутской области начался 25 июня из-за обильных дождей. В результате были подтоплены 10,9 тыс. жилых домов и более 11 тыс. приусадебных участков в 110 населенных пунктах. В результате стихии погибли по меньшей мере 23 человека, еще восемь числятся пропавшими без вести.