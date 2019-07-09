Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины

Малахов обратился к Зеленскому после отмены телемоста России и Украины

Телеведущий канала «Россия 1» Андрей Малахов обратился к украинскому президенту Владимиру Зеленскому после того, как был отменен запланированный телемост между Россией и Украиной. Малахов записал видеообращение, которое опубликовал в Instagram.

«Я и представить себе не мог, что идея исторического гуманитарного телемоста между Киевом и Москвой закончится угрозами в адрес моих коллег», — сказал он.

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