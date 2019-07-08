СК завел дело после гибели ребенка на Кубани из-за обвала стены дома

Следственный комитет завел уголовное дело, после того как 12-летний мальчик погиб из-за обвала стены полуразрушенного дома в Апшеронском районе Краснодарского края. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Дело завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Следователи установили, что вечером 7 июля 40-летний мужчина вместе с сыном был на своем земельном участке на улице Лесозаводской. Там находился полуразрушенный дом, который отец мальчика разбирал накануне.

Пока он спиливал ветки деревьев, уточняет СК, одна из стен строения обрушилась на находившегося рядом ребенка. Мальчик умер на месте из-за полученных травм.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства случившегося, проводится также судебно-медицинская экспертиза.