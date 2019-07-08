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На сына арестованного экс-главы волгоградского СК завели дело

На Михаила Музраева, сына главы волгоградского управления Следственного комитета (он был арестован за покушение на губернатора), завели административное дело о неповиновении органам правопорядка. Дело передано в Дзержинский районный суд Волгограда.

Информацию о том, что Михаил Музраев — сын экс-главы управления СКР Михаила Музраева-старшего, подтверждает «Волга-Медиа». Как уточняет издание, он обвиняется в том, что не повиновался сотрудникам ФСБ при выполнении ими служебных обязанностей. 8 июля прошло рассмотрение дела судом по существу.

Возглавлявшего с 2011 года региональное управление СК генерал-лейтенанта Михаила Музраева задержали 10 июня. Задержание генерала его бывшие коллеги провели совместно с ФСБ. Его обвиняют в причастности к делу о покушении на губернатора области Андрея Бочарова в 2016 году. Тогда пятеро злоумышленников проникли в дом главы региона и попытались его поджечь. В конце мая ФСБ и Следственный комитет объявили о задержании организатора покушения — криминального авторитета Евгения Ремезова.

Теги: Следственный комитет, Волгоград
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