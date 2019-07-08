Порошенко пообещал «дать по морде» кричавшим ему «позор» украинцам

Экс-президент Украины Петр Порошенко во время публичного выступления пообещал «бить по морде провокаторов», кричащих ему «позор». Видео выступления политика публикует издание «Марик».

«Они думают, что мы будем постоянно наблюдать, и чтобы нас преодолеть, достаточно заслать провокатора одного, который крикнет «Позор». В следующий раз по морде получите! Добро должно быть с кулаками», — сказал он.

Слова Порошенко относятся к инциденту в городе Хмельницкий, произошедшем во время предвыборной поездки экс-президента, который также является лидером партии «Европейская солидарность». Во время прогулки по городу местные жители встретили его скандированием слова «Ганьба!» («Позор!»).

В Хмельницкую область Порошенко прибыл 4 июля и посетил ряд городов и сел. Поездка проходит в рамках подготовки его партии к досрочным выборам в Верховную раду, которые пройдут 21 июля.