Порошенко встретили в Хмельницком криками «позор»

Жители украинского города Хмельницкий встретили экс-президента, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко криками «Ганьба!» («позор») и «иди отсюда!», сообщает «Страна.ua».

Видео инцидента опубликовано в YouTube.

Порошенко прибыл в Хмельницкую область 4 июля. В рамках политической агитации перед досрочными выборами в Верховную раду, которые пройдут 21 июля, он с однопартийцами посетил города Дунаевцы, Каменец-Подольский, Хмельницкий, а также поселки Меджибож и Ярмолинцы, отмечает Znaj.ua.

9 июня на съезде «Европейской солидарности» Порошенко назвал целью партии на предстоящих выборах дальнейший разрыв отношений с Россией. Партия намерена «защищать фундамент украинской государственности» и не допустить «реванша пророссийских сил», отмечал он.