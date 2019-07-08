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BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
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Зеленский заявил о готовности ЕС выделить Киеву €500 млн помощи

Президент Украины Владимир Зеленский выразил благодарность ЕС за помощь Киеву, в частности за материальную поддержку. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Я благодарю европейских партнеров за готовность предоставить второй транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине в размере €500 млн», — сказал он.

Зеленский пообещал приложить больше сил для борьбы с коррупцией, чтобы улучшить экономические показатели страны. «Я понимаю, как европейские партнеры устали тратить деньги на поддержку мифической борьбы с коррупцией. Очень скоро мы будем просить не деньги, а требовать экстрадиции сбежавших коррупционеров», — сказал он.

Макрофинансовую помощь на определенных условиях Киеву выделяет также Международный валютный фонд (МВФ). В конце мая агентство Moody's в своем докладе предупреждало о рисках для сотрудничества МВФ и Украины из-за внеочередных парламентских выборов в стране. Агентство позитивно оценило решение о досрочных перевыборах, как позволяющее выйти из политического тупика. «Тем не менее досрочные выборы делают еще менее вероятным то, что второй транш от МВФ поступит в те же сроки, что и планировалось ранее», — говорилось в документе. Тем временем глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявлял, что за лето Киев планирует подготовить новую программу сотрудничества с МВФ.

Теги: Владимир Зеленский, Евросоюз, финансовая помощь
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