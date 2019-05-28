Украина сообщила о подготовке новой программы сотрудничества с МВФ

Глава Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк заявил, что за лето Киев планирует подготовить новую программу сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

Заявление последовало по итогам встречи президента страны Владимира Зеленского с миссией МВФ. По словам Данилюка, на заседании Украина презентовала свое видение развития страны и позиции сторон «полностью совпали».

«Договорились, что мы будем сейчас активно сотрудничать с МВФ <...> для того чтобы подготовиться за летний период к новой программе», — заключил Данилюк и счел информацию о сотрудничестве «позитивным сигналом для всех».

Ранее рейтинговое агентство Moody's, комментируя взаимодействие Украины и МВФ, отметило, что проведение в стране досрочных выборов, инициированное Зеленским, усложнит законодательную деятельность, которая необходима для поддержания текущей программы соглашения с фондом. Агентство предположило, что из-за выборов Украина может в запланированные сроки не получить следующий транш МВФ в размере $1,3 млрд.