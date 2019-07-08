Экс-президента Киргизии Атамбаева вызвали на допрос

Следственная служба МВД Киргизии вызвала на допрос бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева в качестве свидетеля. Об этом сообщает местное агентство АКИpress.

Издание опубликовало видео, на котором сотрудник правоохранительных органов вручает повестку представителю Социал-демократической партии страны (СДПК) Таалаю Усумбалиеву у дома Атамбаева в Кой-Таше. Согласно документу, экс-президент должен явиться в следственную службу 9 июля.

Агентство сообщает, что Атамбаев отказался идти на допрос. «Почему я должен идти в МВД? Я эти бумаги даже в руки брать не буду, потому что власть должна войти в правовое поле», — сказал он.

В конце июня парламент Киргизии снял неприкосновенность с Атамбаева. Генпрокуратура страны выдвинула против него обвинения в незаконных завладении участком, освобождении криминального авторитета и обогащении, а также в коррупции и возможной причастности к незаконным поставкам угля. При этом ведомство не смогло установить причастность экс-президента к гонениям на депутатов, судей, общественных деятелей и СМИ.