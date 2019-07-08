Росстат сообщил о подорожании картофеля более чем на 16% за июнь

Росстат сообщил о подорожании картофеля более чем на 16% за июнь

Картофель подорожал за июнь на 16,1% на российском рынке по сравнению с показателями мая. Это следует из данных Росстата.

В службе сообщили, что в прошлом месяце также выросли цены на свеклу (9,2%), яблоки (7,7%), виноград (5,85%), апельсины (5,1%), а также морковь (4,5%) и лимоны (2,2%). Росстат зафиксировал рост цен практически на все виды круп, за которыми служба ведет наблюдение. Например, пшено, овсяная и перловая крупы подорожали на 1,5%, а шлифованный рис — на 1,4%.

При этом стоимость белокочанной капусты снизилась на 37,5%, а на помидоры — на 32,6%. За июнь цены также уменьшились на огурцы (26,3%) и репчатый лук (7,5%).

Накануне Росстат сообщил, что больше всего по итогам 2018 года подорожали пшено (73,6%) и капуста (72,8%). Этот рост превысил уровень инфляции в 17 раз. При этом цены на газовое топливо выросли на 30,8%. По итогам прошлого года, общий уровень инфляции составил 4,3%.