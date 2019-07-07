Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,80 +0,32 EUR Бирж. 71,68 +0,06 Brent 64,09 +0,80% USD Нал. 64,10 63,32 EUR Нал. 72,19 71,37 USD ЦБ 63,58 +0,18 EUR ЦБ 71,66 +0,12 EUR/USD 1,1227 -0,0066 BTC/USD Бирж. 11 174,00 -101,00 IMOEX 2 835,35 -0,26% RTSI 1 398,75 -0,91% DJIA 26 922,12 -0,16% Nasdaq 8 161,79 -0,10%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Татнефть ₽738 (+13,29%) прогноз Велес Капитал к 05.07.20
Евро/Рубль ₽77,14 (+7,7%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
Русагро ₽850 (+13,51%) прогноз QBF к 31.12.19
BRENT $65,26 (+1,83%) прогноз Открытие Брокер к 30.09.19
АФК Система ₽20 (+75,44%) прогноз ВТБ Капитал к 19.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 63,58 (+0,18) Quote, 05 июл, 12:14
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 71,66 (+0,12) Quote, 05 июл, 12:14
США предложили отправить в Сирию немецких солдат на замену американским Политика, 11:05 В Минздраве определили оптимальный объем потребления молочных продуктов Общество, 10:45 Будапешт в формате «сторис»: жизнь, красота, герои и вещи РБК и ОТП Банк, 10:42 В пострадавшем от паводков Тулуне начали подачу технической воды Общество, 10:16 В Совфеде сочли резолюцию ОБСЕ по Крыму попыткой оправдаться перед Киевом Общество, 10:13 Иран объявил о новых шагах по отказу от обязательств по ядерной сделке Политика, 10:11 Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года Экономика, 10:03 Иран сообщил о полученном от США сигнале об «ограниченной операции» Политика, 09:52 Талибы взорвали грузовик у здания Нацуправления безопасности Афганистана Общество, 09:38 В результате столкновения трех машин в США погибли семь человек Общество, 09:02 Прокуратура сообщила о неисправности взорвавшегося на Урале бензовоза Общество, 08:50 В Крыму прокомментировали резолюцию ОБСЕ о полуострове Политика, 08:27 Лондон выделит $22,5 млн на борьбу с дезинформацией в Восточной Европе Политика, 08:12 Стиви Уандер приостановит турне из-за операции по пересадке почки Общество, 08:01
Экономика ,  
0 
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту в 2018 году превзошел общий уровень инфляции в 17 раз, следует из обновленных данных Росстата. Третье место по удорожанию в прошлом году заняло газомоторное топливо из-за роста цен на нефть
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

  • Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля). Посевы просо были резко сокращены в 2018 году, в связи с чем урожай в прошлом году был существенно ниже, чем в предыдущие годы, отметила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Сокращение посевных площадей просо — это давний тренд, поскольку пшено не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее и оборота», — пояснила Снитко.
  • Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9% в 2018 году. Цены на яйца очень часто демонстрируют сюрпризы, они сложно прогнозируемы. «Рынок яиц, безусловно, внутренний: практически нет ни импорта, ни экспорта. Любое локальное перепроизводство и недопроизводство может привезти к резкому скачку цены», — объяснила аналитик Газпромбанка. Кроме того, прошлом году в ряде российских регионов были вспышки птичьего гриппа. Неблагополучными с точки зрения ситуации по гриппу птиц, по данным Россельхознадзора, были 15 российских регионов (.pdf). Вспышки высокопатогенного гриппа птиц, в частности, были в Ростовской, Воронежской, Курской, Самарской и Пензенской областях.
  • Цены на газомоторное топливо (преимущественно бензин) возросли на 30,8%. Основным драйвером роста цен на газомоторное топливо, как и для всего топливного рынка в целом, стало значительное повышение ценовой конъюнктуры нефтяного рынка, отметил главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович. В апреле 2018 года нефтяные цены перешли к активному росту, что отразилось в ускорении темпов роста цен на газомоторное топливо почти в три раза — до 13,8% в мае против 4,3% в апреле. Если ценовой рост бензина в прошлом году сдерживался в рознице усилиями «ручного управления» (с помощью договоренностей между нефтяной отраслью и правительством), то в биржевой плоскости наблюдалась противоположная ситуация — стоимость бензина продолжала расти. В результате сформировался повышенный спрос на газовое топливо за счет его сравнительной дешевизны, пояснил Покатович.

В 2019 году, однако, сахар и яйца стали лидерами падения цен: средняя стоимость яиц в мае 2019 года с начала года снизилась на 15,5%, а сахара — на 3,7%. А потребительские цены на бензин с начала 2019 года выросли лишь на 0,7%. Подробных данных в разбивке по всем товарам пока нет.

  • Среди лекарств быстрее всего дорожал валидол (+23,6%), в то время как общий рост цен на медикаменты, лечебное оборудование и аппаратуру составил 4,5%. Валидол теряет натуральные продажи, поскольку от него постепенно отказываются в пользу более современных препаратов, предположил директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов. При этом себестоимость производства скорее всего растет, и производителю приходится поднимать цену, чтобы не снижать доходность, указал он. При этом валидол все равно очень дешев: упаковка из десяти таблеток в 2018 году стоила 17 руб., по данным Росстата.

Какие товары быстрее всего дешевели в 2018 году

  • Лидером среди товаров, цены на которые сильнее всего снизились по итогам 2018 года, оказалась гречневая крупа: она подешевела на 15,8% в годовом выражении. Рынок гречневой крупы фактически изолирован от всего мира, потому как гречку едят в основном только в России, пояснила Снитко. «Как только урожай большой, у всех производителей возникают товарные запасы, которые они стремятся распродать побыстрее. В прошлом году произошло именно это», — пояснила аналитик, подчеркнув, что урожайность гречихи волатильна. «Запрограммировать оптимальный объем производства для рынка, чтобы избежать ценовых шоков, весьма тяжело», — заключила она.
  • Цены на помидоры и огурцы снизились на 8,2% в годовом выражении, причем помидоры дешевели быстрее. В последние годы в России запускается много тепличных проектов по выращиванию томатов и огурцов, отметила Снитко. «Появляются новые производители, которые предлагают свою продукцию сетям, закупщики сетей начинают снижать цены», — предположила она.
  • Среди медикаментов «Эссенциале форте Н» снизился в цене на 7,2%. Препарат сталкивается с ростом конкуренции со стороны аналогов, в том числе и российских, заметил Беспалов. «К примеру, «Фосфоглив» еще в 2017 году обошел «Эссенциале» по натуральным продажам», — пояснил он, отметив, что производитель (французская Sanofi) реагирует на рост конкуренции снижением цен.
Авторы: Юлия Старостина, Полина Звездина
При участии: Елена Сухорукова
Теги: Инфляция, товары, Продукты
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter