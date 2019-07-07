Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года

Рост цен на пшено и капусту в 2018 году превзошел общий уровень инфляции в 17 раз, следует из обновленных данных Росстата. Третье место по удорожанию в прошлом году заняло газомоторное топливо из-за роста цен на нефть

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Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.

Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля). Посевы просо были резко сокращены в 2018 году, в связи с чем урожай в прошлом году был существенно ниже, чем в предыдущие годы, отметила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Сокращение посевных площадей просо — это давний тренд, поскольку пшено не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее и оборота», — пояснила Снитко.