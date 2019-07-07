Экономика , 10:03
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Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Рост цен на пшено и капусту в 2018 году превзошел общий уровень инфляции в 17 раз, следует из обновленных данных Росстата. Третье место по удорожанию в прошлом году заняло газомоторное топливо из-за роста цен на нефть
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году. По итогам прошлого года общий уровень инфляции составил 4,3% — вблизи цели, установленной Банком России. Однако темпы роста цен на многие товары и услуги многократно превзошли инфляцию.
- Рост цен на пшено и капусту составил 73,6 и 72,8% соответственно, что в 17 раз выше уровня инфляции, следует из данных Росстата об Индексах потребительских цен на товары и услуги в группировке классификатора индивидуального потребления по целям (обновленная информация была размещена 3 июля). Посевы просо были резко сокращены в 2018 году, в связи с чем урожай в прошлом году был существенно ниже, чем в предыдущие годы, отметила начальник Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «Сокращение посевных площадей просо — это давний тренд, поскольку пшено не самая популярная крупа у населения, поэтому многие аграрии постепенно выводят ее и оборота», — пояснила Снитко.
- Цены на сахар и яйца поднялись на 28,3 и 25,9% в 2018 году. Цены на яйца очень часто демонстрируют сюрпризы, они сложно прогнозируемы. «Рынок яиц, безусловно, внутренний: практически нет ни импорта, ни экспорта. Любое локальное перепроизводство и недопроизводство может привезти к резкому скачку цены», — объяснила аналитик Газпромбанка. Кроме того, прошлом году в ряде российских регионов были вспышки птичьего гриппа. Неблагополучными с точки зрения ситуации по гриппу птиц, по данным Россельхознадзора, были 15 российских регионов (.pdf). Вспышки высокопатогенного гриппа птиц, в частности, были в Ростовской, Воронежской, Курской, Самарской и Пензенской областях.