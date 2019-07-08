В Донбассе под обстрел попала съемочная группа местного телеканала

Съемочная группа горловского телеканала «6 ТВ» попала под обстрел в поселке шахты им. Гагарина на окраине Горловки. Об этом сообщил глава городской администрации Иван Приходько, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

«Только что на месте утреннего обстрела по улице Якуба Коласа под огонь ВСУ попала съемочная группа телеканала «6 ТВ». Огонь велся из стрелкового оружия», — сказал он. Приходько отметил, что в результате никто не пострадал.

Накануне под обстрел в селе Коминтерново Донецкой области попала съемочная группа российского телеканала «Звезда». В результате никто не пострадал. По данным канала, ВСУ нанесли по селу минометный удар.

В начале июля под обстрел на западе Донецка попала съемочная группа ВГТРК. Журналисты сообщали, что огонь по ним открыли украинские силовики. Они также не пострадали. 2 июля уголовное дело в связи с инцидентом по ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) возбудил российский Следственный комитет.