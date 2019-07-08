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«Дело Baring Vostok» ,  
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Следствие попросило продлить домашний арест Калви

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин, передает ТАСС.

Следствие просит продлить американскому инвестору меру пресечения еще на три месяца. Суд рассмотрит ходатайство днем 8 июля.

Калви и еще пятерых фигурантов дела Baring Vostok задержали в Москве 15 февраля. Их заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, банк лишился денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему было передано 59,9% акций International Financial Technology Group. Следствие также считает, что подозреваемые завысили стоимость акций с 600 тыс. до 3 млрд руб.

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Как арестовывали фигурантов дела Baring Vostok

Фигуранты дела вину не признают. Калви называет произошедшее корпоративным конфликтом. Изначально он находился под стражей, в апреле основателя инвестфонда перевели под домашний арест.

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7 июня на полях Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин впервые публично высказался о деле Baring Vostok. Он не исключил, что обвинения против Калви не соответствуют действительности, и призвал разобраться в этом правоохранительные органы.

Теги: Майкл Калви, Baring Vostok, Следственный комитет, домашний арест
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