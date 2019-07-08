Следствие попросило продлить домашний арест Калви

Следственный комитет попросил Басманный суд Москвы продлить срок домашнего ареста основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в мошенничестве. Об этом сообщил адвокат Дмитрий Клеточкин, передает ТАСС.

Следствие просит продлить американскому инвестору меру пресечения еще на три месяца. Суд рассмотрит ходатайство днем 8 июля.

Калви и еще пятерых фигурантов дела Baring Vostok задержали в Москве 15 февраля. Их заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, банк лишился денег из-за заключения соглашения об отступном, по которому вместо возврата долга ему было передано 59,9% акций International Financial Technology Group. Следствие также считает, что подозреваемые завысили стоимость акций с 600 тыс. до 3 млрд руб.

Фигуранты дела вину не признают. Калви называет произошедшее корпоративным конфликтом. Изначально он находился под стражей, в апреле основателя инвестфонда перевели под домашний арест.