Силуанов порекомендовал не фетишизировать дело Калви

Арест основателя Baring Vostok Майкла Калви ударил по инвестиционному климату России, признал первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Но вместо «бури эмоций», по его словам, лучше заняться решением системными проблем

Антон Силуанов (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Расследование дела американского инвестора, основателя Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны, сообщил первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов на «Примаковских чтениях», передал корреспондент РБК.



«Конечно, мне это неприятно. Я очень болезненно к этому отношусь. Абсолютно правильно вы говорите, что это удар по инвестиционному климату», — ответил Силуанов на вопрос экс-министра торговли Франции.

Вице-премьер также призвал дождаться результатов расследования. «Я уверен, что следствие и суд разберутся. Это незаурядное следственное действие, оно под контролем руководства страны. Я уверен, что это будет сделано объективно и в конечном счете суд поставит точку», — пояснил Силуанов.

Общественный резонанс, по его мнению, отвлекает внимание от системных проблем. «Не надо фетишизировать этот вопрос, — сказал Силуанов. — На Петербургском экономическом форуме об этом случае только и говорили, хотя есть много других проблем. Честно говоря, уже есть определенная усталость. Мы все время спорим: ты поддержал Калви или не поддержал? Ты за Калви или против Калви? Когда поддержал — сразу или через месяц? Не надо нагнетать ситуацию вокруг этого события. У нас правовое государство. Если ты соблюдаешь законодательство, то работаешь спокойно. Если есть риск, что человек не в ладах с законом, значит, начинаются следственные действия».

Нужно прекратить бурю эмоций вокруг этого уголовного дела, посоветовал Силуанов. «Ведь такая ситуация существует и в любой другой стране, и во Франции, и в США. Смотрите, сколько иностранных бизнесменов находятся за решеткой. По сто лет им дают и более», — пояснил вице-премьер.

«Есть избыточное давление правоохранительных органов на бизнес, но нам нужно принимать соответствующие процедуры, чтобы как можно меньше было таких желаний у органов, которые наделены властью, влиять на бизнес. Наша задача —подправить законодательство, сделать более комфортный режим для наших предпринимателей. Но если ты нарушил закон, то должен отвечать по закону», — заключил вице-премьер.